Следственные органы СКР по Курганской области начали доследственную проверку по сообщениям о супе в столовой Юргамышской СОШ, в котором нашли странное мясо с "белыми щупальцами", сообщает ведомство.

Следователи проверят, каким образом продукция сомнительного качества попала в питание школьников.

По предварительной информации следствия, обед был приготовлен на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты.

Параллельно учреждение проверят органы Роспотребнадзора. Ход проверки находится на контроле руководства регионального Следкома.