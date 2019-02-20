Реальные доходы россиян уменьшились, сообщает "Ъ" со ссылкой на сведения Росстата.

По итогам января 2019 года этот показатель оказался ниже на 1,3%, чем за аналогичный период 2018-го.

Минэкономики констатирует, что падение реальных доходов произошло в основном за счет более обеспеченных граждан.

Примечательно, что снижение происходит уже шестой год подряд.

Так, в 2018-м оно составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.

И только в 2013 году служба статистики зафиксировала рост. Он составил 4%.