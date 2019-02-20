Реальные доходы россиян уменьшились, сообщает "Ъ" со ссылкой на сведения Росстата.
По итогам января 2019 года этот показатель оказался ниже на 1,3%, чем за аналогичный период 2018-го.
Минэкономики констатирует, что падение реальных доходов произошло в основном за счет более обеспеченных граждан.
Примечательно, что снижение происходит уже шестой год подряд.
Так, в 2018-м оно составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.
И только в 2013 году служба статистики зафиксировала рост. Он составил 4%.
Комментарии
Минэкономики констатирует, что падение реальных доходов произошло, в основном, за счет более обеспеченных граждан.
а то, глубинный народ у нас богатеет - следовательно можно увеличить на него налоговую нагрузку
ну а олигархов необходимо экономически поддержать бюджетным рублем )))
10.36
Тссс, дружище, не подсказывай этим гениям экономики...
весь вопрос насколько обществу открыты истинные причины происходящего, готовы ли мы оторваться от западенского (со стороны МВФ, ВШЭ и пр.) либерально-рыночного управления курсом, восстановить суверенитет в управленческой сфере, образовании, кадровой политике и стратегическом планировании.
"Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден: конечно, нет." (с) Путин
P.S. Рокировка говорящих голов по киевскому образцу "янукович->порошенко", как видно, не вариант.
0.02.2019 10:53
- гость -
10.36
"Тссс, дружище,..."