Среда, 20 Февраль, 10:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,2
€ 74,82
254099
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Реальные доходы жителей России уменьшились на 1,3%

, ИА "Амител"
Снижение отмечается уже шестой год подряд
Реальные доходы россиян уменьшились / Фото: pixabay.com

Реальные доходы россиян уменьшились / Фото: pixabay.com

Реальные доходы россиян уменьшились, сообщает "Ъ" со ссылкой на сведения Росстата.

По итогам января 2019 года этот показатель оказался ниже на 1,3%, чем за аналогичный период 2018-го.

Минэкономики констатирует, что падение реальных доходов произошло, в основном, за счет более обеспеченных граждан.

Примечательно, что снижение происходит уже шестой год подряд.

Так в 2018-м оно составило 0,2%, в 2017-м – 1,7%, в 2016-м – 5,8%, в 2015-м – 3,2%, а в 2014-м – 0,7%.

И только в 2013 году служба статистики зафиксировала рост. Он составил 4%.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

20.02.2019 10:36
- гость -

Минэкономики констатирует, что падение реальных доходов произошло, в основном, за счет более обеспеченных граждан.

а то, глубинный народ у нас богатеет - следовательно можно увеличить на него налоговую нагрузку
ну а олигархов необходимо экономически поддержать бюджетным рублем )))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
10:31
Следком нашел девочку, обнаруженную близ свалки в Барнауле без денег на проезд 4
10:24
Реальные доходы жителей России уменьшились на 1,3% 1
10:18
Одну из лучших детских команд края по шахматам подготовил "лесной" тренер 2
10:12
СК расследует обед из мяса со "щупальцами" у курганских школьников 5
10:03
Тренды в индустрии товаров для детей обсудят в Москве этой весной 0
10:01
Солидный седан с азартным характером готов стать вашим продолжением 4
09:49
Молодой житель Алтайского края угнал машину и уехал к родственникам 0
09:34
Рост цен на бензин: эксперты дали прогноз на 2019 год 2
09:23
Бельгийские нацисты до сих пор получают пенсии, назначенные Гитлером 0
09:18
Чиновники и полиция выявили "грязные" автобусы в Барнауле 2
09:06
Освобождены 80 пленников религиозных реабилитационных центров Кузбасса 0
08:54
В Новосибирске могут отменить концерт рэпера Элджея 0
08:45
Снежная глыба с крыши рухнула перед девушкой с коляской в Барнауле 8
08:33
Синди Кроуфорд 53 года: лучшие фото главной топ-модели 90-х 3
08:25
Жители Алтайского края, находящиеся под домашним арестом, смогут голосовать 0
08:12
"Вот бы изобрели таблетку от диабета": история сильной девочки из Барнаула 10
08:03
Ювелирные изделия со всей России представят в Новосибирске 0
07:57
"Покрываюсь пузырьками": чем опасна вода в бассейнах и как эффективно ее очищать 1
07:50
Квартиру с кабинетом и полукруглой лоджией продают в Барнауле за 12 млн рублей 6
07:42
Какие бывают банковские карты и почему банк может отказать в их выдаче 0
07:34
Мнение эксперта: "Люди стали больше стремиться жить в центре" 7
07:30
Мальчикам важно знать, что в них верят, или Как вырастить из сына мужчину 0
07:22
Почему 20 февраля нужно печь пироги с луком и как лечили сердце наши предки 1
07:15
Пока рак не свистнет: муниципальным депутатам могут упростить подачу деклараций 6
07:02
Беру две, получаю три: где заказать вкуснейшую пиццу к мужскому празднику 0
07:00
Строгий экзамен: энергетики рассказали, почему в морозы в Барнауле не гас свет 0
06:54
МТС ответила на опасения жителей алтайского села по строительству станции 3
06:41
Алтайских школьников могут законодательно запретить высаживать из автобусов 11
06:32
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 35
06:23
Самые дорогие апартаменты небоскребов Москвы 5
06:14
Сильный ветер и +8: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 февраля 0
06:01
Правила "войны" с шумными соседями в Алтайском крае сделают проще 3
05:48
Ученые: оптические иллюзии вызывают "зависание" мозга 0
04:20
Американский эсминец поплыл в Черное море второй раз в 2019 году 2
03:56
Назван топ-10 самых продаваемых китайских авто в России 1
02:31
Ученые раскрыли секрет свечения винограда в микроволновке 1
01:47
"Спортивные штаны - признак поражения": 12 фраз Карла Лагерфельда о моде и жизни 0
01:08
Instagram тестирует денежные переводы через стикеры 0
00:36
Умер режиссер "Мосфильма" Борис Яшин 0
23:48
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области 0
23:28
Специальный налог для самозанятых хотят ввести по всей России 0
23:07
В МИД опровергли слова об отмене США переговоров с Россией 0
22:48
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным 2
22:27
Прокуратура Барнаула от имени государства извинилась перед Мотузной 4
22:01
Александра Ракшина наградят орденом за заслуги перед Алтайским краем 8
21:43
"Гитлеровцы тоже пытались": Пушков о нападках Украины на "Т-34" 0
21:21
7-летняя девочка погибла после ошибки новосибирских медиков 4
21:09
В Горном Алтае подтопило два моста вытолкнутыми из русел водами 0
20:49
Умер креативный директор Chanel Карл Лагерфельд 0
20:21
Иномарку Subaru конфисковали у наркодилера в Горном Алтае 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.