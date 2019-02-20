Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет лично присутствовать на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что мероприятие состоится в Гостином дворе. На послании будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.