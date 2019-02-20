Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет лично присутствовать на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, что мероприятие состоится в Гостином дворе. На послании будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал.
Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.
Комментарии
Томенко впитает в себя путинские прорывы. Определенно заживем теперь
Судя по тому, что он перенес послание с прошлого года на этот, ему нечего сказать, послание будет скучным, у него нет ближайших таких задорных событий, которые могли бы его вдохновить.
путин давно пришел к выводу, что его власть от Бога и люди его не волнуют в этом смысле, они скорее его раздражают.
Ну денег - то в стране много лишних. Можно и на бла - бла потратить.
В Гостинном дворе? А чё не в цирке? самое место там этой камарилье..
А Гостиный двор не в Питере?
20.02.2019 11:30
- гость -
А Гостиный двор не в Питере?
Московский гостинный двор на Ильинке
А в Питере тогда чё?