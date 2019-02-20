На пешеходной улице работает тяжелая техника / Фото: vk.com/barneos22

Демонтаж новогоднего городка завершают на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула.

"Закончилась сказка, а вместе с ней и новогодние праздники на улице Мало-Тобольской", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Напомним, что в данный момент в Барнауле наблюдается сильная оттепель. Ранее в городской администрации сообщали, что новогодний городок на Мало-Тобольской будет стоять до тех пор, пока это позволят погодные условия.