На пешеходной улице работает тяжелая техника / Фото: vk.com/barneos22
Демонтаж новогоднего городка завершают на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула.
"Закончилась сказка, а вместе с ней и новогодние праздники на улице Мало-Тобольской", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Напомним, что в данный момент в Барнауле наблюдается сильная оттепель. Ранее в городской администрации сообщали, что новогодний городок на Мало-Тобольской будет стоять до тех пор, пока это позволят погодные условия.
Комментарии
Ну, зачем это глупое сравнение "Арбат"?!? Для того, что бы те, кто не может увидеть настоящего Арбата по причине ограниченных финансовых и физических возможностей могли думать: "Ой, да на кой нам их АрбатЫ, у нас и своих завались"???
Придумайте хотя бы свое индивидуальное для этого, простите, "аппендикса" нашего города.