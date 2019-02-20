Из иркутского общежития при пожаре эвакуировали свыше 500 человек ранним утром 20 февраля, сообщает региональное управление МЧС России.

В 6 часов сработала автоматическая пожарная сигнализация в пятиэтажном здании на улице Коммунистической.

На место происшествия незамедлительно направили пожарные расчеты. По прибытию установлено, что горит комната на 5-м этаже.

Так как в общежитии в этот момент отдыхали люди, а распространение дыма несло угрозу их жизни и здоровью, было принято решение об эвакуации.

Из здания эвакуировали свыше 500 человек, из них свыше сотни вывели звенья газодымозащитной службы.

"Так как эта пятиэтажка – общежитие, мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже могут быть заблокированы в своих комнатах, – рассказал замначальника службы пожаротушения Павел Белкин. – В дыму пришлось вскрывать и обходить каждую комнату и проверять на наличие людей".

Один человек получил отравление угарным газом. Его госпитализировали в городскую больницу.

Самовозгорание ликвидировали за 5 минут. Из-за близко расположенного обогревателя загорелись матрас и личные вещи студентов. В результате огнем повредило мебель и закоптило помещения.