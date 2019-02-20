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Нереально огромная: суперлуна над Барнаулом

, ИА "Амител"
Главное суперлуние года в фотографиях Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Второе суперлуние 2019 года наблюдали земляне 19 февраля. В Барнауле огромную Луну можно было увидеть с 19 часов. Спутник находился в 354 000 км от Земли. Это минимальное расстояние между небесными телами, поэтому февральское суперлуние называют главным суперлунием года.

Следующее суперлуние можно будет увидеть 19 марта этого года, но оно будет слабее.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

20.02.2019 11:07
- гость -

видел вчера луну. луна как луна. обычных размеров была.

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20.02.2019 11:18
- гость -

и правда - вчера луна была огромная! еще светло было вечером, а полная луна была уже на небе. нереально большая была!

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