Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Второе суперлуние 2019 года наблюдали земляне 19 февраля. В Барнауле огромную Луну можно было увидеть с 19 часов. Спутник находился в 354 000 км от Земли. Это минимальное расстояние между небесными телами, поэтому февральское суперлуние называют главным суперлунием года.

Следующее суперлуние можно будет увидеть 19 марта этого года, но оно будет слабее.