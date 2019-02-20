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Алтайские депутаты ломают голову над ограничением работы "пивнушек"

, ИА "Амител"
Одно из предложений – продлить время продажи алкоголя в магазинах
В Алтайском крае хотят ужесточить работу пивнушек / Фото: factroom.ru

В Алтайском крае хотят ужесточить работу пивнушек / Фото: factroom.ru

Депутаты парламента Алтайского края пытаются найти способ для регулирования продажи алкоголя в предприятиях общепита. Главное их пожелание – чтобы Госдума вернула регионам полномочия по дополнительному ограничению в этой сфере. Запасной вариант – продлить время продажи горячительных напитков в магазинах. Эти инициативы обсудили на заседании специальной рабочей группы в краевом парламенте во вторник, 19 февраля.

"После того, как федеральный законодатель ограничил полномочия регионов, установив, что законодательные органы субъектов РФ не могут устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, бороться нам стало сложнее", – сказал председатель комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Альберт Лунев.

И действительно, все ограничения для работы магазинов и общепита по продаже алкоголя установлены на федеральном уровне. У регионов таких полномочий теперь нет.

Но депутатам постоянно поступают обращения от граждан, которые жалуются на нарушения спокойствия посетителями пивных заведений.

Пока у регионов были полномочия, Алтайский край установил дополнительные требования закона к предприятиям общепита – они должны были соответствовать ГОСТу. Так депутаты пытались хоть как-то ограничить незаконную продажу алкоголя. Но Верховный суд РФ признал эту меру избыточной, и ее пришлось отменить.

Участники группы предложили направить в Госдуму инициативу, чтобы вернуть регионам полномочия. Таких инициатив в ГД от разных регионов уже несколько, но федеральный законодатель пока не торопится идти навстречу.

Еще одно предложение, его активно продвигает депутат Юрий Астанчик, – продлить время продажи алкоголя в обычных магазинах. Сейчас в Алтайском крае купить этот товар можно с 9 утра до 21 часа. По мнению Астанчика и некоторых участников рабочей группы, это может способствовать переводу его продажи в цивилизованное русло и снизить спрос на алкоголь в недобросовестных предприятиях общепита. Он предлагает продлить время до 23 часов.

По словам начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, в муниципалитетах большинство тоже высказывается за продление времени.

Администрации практически всех городов считают, что это создаст предпосылки для уменьшения количества предприятий, имитирующих деятельность по оказанию услуг общественного питания, добавил чиновник.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.02.2019 12:25
Гость

Я честно говоря не очень рад, что масса пивнушек работает в округе круглосуточно. То и дело ходишь туда ночью за добавкой.

0  0
20.02.2019 12:29
- гость -

не простые люди за этим стоят, раз не могут приструнить пивнухи

0  0
20.02.2019 12:34
- гость -

бизнес на моче ога

0  0
20.02.2019 12:43
- гость -

лутше боярышнек пить

0  0
20.02.2019 12:49
dirserver

Надо, непременно надо уничтожить все пивнушки. Ибо там пьют пиво и шумят.
Надо также замордовать всех курильщиков, ибо они дымят.
Надо также замордовать всех автовладельцев, ибо они везде паркуются и шумят и дымят.
Надо замордовать всю молодежь, ибо они по ночам шарятся и орут. И пьют пиво. И шумят.
Оставить только бабок. Они все время спят или в поликлинику ходят.

Так победимъ!

0  0
20.02.2019 12:55
- гость -

вот бабки то вообще не спят ага

0  0
20.02.2019 13:00
М

Состязание государственников и алко-бизнесменов, кто кого?

0  0
20.02.2019 13:11
- гость -

Пивнушки это мусор и пьяный дебош под окнами.

0  0
20.02.2019 13:21
гость

0.02.2019 12:34
- гость -
бизнес на моче ога



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