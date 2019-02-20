Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о ходе съемок второй части побившего множество рекордов фильма "Аватар", сообщают "Невские новости".

По его словам, продолжение популярного блокбастера выйдет на экраны в декабре 2020 года. Непосредственно съемки продлятся еще примерно пять месяцев.

Сюжет будет повествовать о судьбе солдата Джейка Салли, который остался в племени Нави со своей возлюбленной Нейтири.

Действие начнется как минимум через восемь лет после атаки землян на красивую планету. По крайней мере, именно такой возраст будет у дочери Джейка и Нейтири.

Некоторые сцены будут показаны именно глазами ребенка. Например, эпизод ссоры между ее родителями, которая сыграет важную роль в последующем развитии событий.