Четверг, 21 Февраль, 08:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,86
€ 74,68
240194
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Для бизнеса и жизни: где бесплатно научат выступать перед публикой

, ИА "Амител"
Лифт-спитчу, storytelling и другим эффективным приемам презентаций будут учить в Фонде МСП

Занудные презентации и длинные монологи в VUCA*-век работать перестали. Переговоры на бегу, сделки в два клика – вот реалии современного бизнеса.

Стать мобильным, научиться быстро и четко презентовать себя и свой проект поможет Мастерская "Публичные выступления для бизнеса и жизни" Алтайского фонда МСП.

ДЛЯ КОГО МАСТЕРСКАЯ:    

  • для действующих социальных предпринимателей;
  • для предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе;
  • для физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области социального предпринимательства.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

  • 15 приемов-упражнений для снятия страха и волнения перед выступлением;
  • чек-лист подготовки к выступлению;
  • техники сбора информации, структурирования высказывания;
  • навыки эффективной самопрезентации, лифт-спич за 40 секунд;
  • приемы привлечения внимания аудитории и повышения зрелищности выступления благодаря технике Storytelling**;
  • полезные лайфхаки по развитию личного бренда;
  • стресс-курс, позволяющий научиться отвечать на любые вопросы и элегантно обходить сложные темы.

О СПИКЕРАХ

Ведущими Мастерской будут практики, для которых общение с аудиторией является частью повседневной профессиональной деятельности:

– Александр Грин

– Максим Милосердов.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 200 83 22
Сайт

* ВиЮСиЭй – прим.ред.
** Сторителлинг – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
08:15
Канадская милашка: лучшие фотографии актрисы Эллен Пейдж 5
08:06
Минтранс разрешил электронные посадочные талоны: что это означает 0
07:50
Эксперт: Алтайский край может получить деньги на обновление транспорта 2
07:34
Для бизнеса и жизни: где бесплатно научат выступать перед публикой 0
07:19
"Язык падонкофф" и другие симптомы интернета, или Как меняется русская речь 0
07:03
Дизайнерскую квартиру продают в спальном районе Барнаула за 8 млн рублей 1
06:48
Выпутаться из сети: подросткам-геймерам на Алтае помогают вернуться в реальность 0
06:32
Советские открытки ко Дню защитника Отечества 0
06:17
Снег, метели и +5 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 февраля 0
06:01
На улицу с четырьмя детьми: как жительница Барнаула лишилась ипотечной квартиры 6
05:08
Порошенко допустил возможность "полномасштабной войны" с Россией 2
04:44
Названы самых продаваемые японские автомобили в России 0
03:44
Археологи: люди охотились на обезьян 45 тысяч лет назад 0
02:15
Новым Джеймсом Бондом может стать актер из "Игры престолов" 0
01:14
В Госдуме предложили наказывать за "грязные носки" в плацкарте 4
00:54
В НАТО усмотрели в речи Путина про ракеты "угрозы союзникам" 1
23:46
Похорон не будет: Лагерфельд завещал кремировать его без церемоний 0
23:26
Хакеры из КНДР впервые в истории атаковали Россию 1
23:08
Ариана Гранде повторила рекорд легендарных The Beatles 0
22:45
СК возбудил дело на избивших школьника родителей его одноклассников 0
22:24
Путин поручил доплатить пенсионерам деньги, которые они недополучили 0
22:02
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке страны к войне 0
21:43
После ЧП со "щупальцами" в супе школьникам запретили смартфоны 0
21:24
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете и подводном беспилотнике 1
21:07
В Новосибирске судят подростка, расстрелявшего детей с балкона 0
20:42
Путин поручил создать "бережливые поликлиники" по всей России 3
20:21
Еще один школьный спортзал закрыли в Горном Алтае 0
20:03
Путин предложил выплачивать миллион учителям, переезжающим в села 0
19:43
Путин предложил гасить 450 тысяч ипотеки за третьего ребенка 8
19:25
Путин: "Зарплата по экономике должна расти, должна повышаться" 2
19:08
Коротко о главном: суперлуна, война с шумными соседями и "пивнушки"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 февраля
18:49
Путин предложил семьям с детьми новую 6-процентную ипотеку 8
18:24
Путин поручил расширить круг семей, получающих выплаты за детей 1
18:03
Путин предложил вдвое поднять выплаты семьям с детьми-инвалидами 2
17:49
Семья детей, утонувших в котловане, отсудила у новосибирского МУП 3 млн 1
17:33
Продавец хотела остановить авто с похитителем элитного виски в Барнауле 4
17:22
При обрушении подмосковной школьной столовой ученики были на уроках 2
17:11
В Барнауле стартовал социальный проект финалиста конкурса "Лидеры России" 0
17:02
Путин в послании Федеральному Собранию упомянул открытие нацпарка на Алтае 1
16:48
Легковушки столкнулись "лоб в лоб" на оживленном перекрестке в Барнауле 7
16:34
Пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут через VKPay делать покупки на AliExpress 0
16:21
Не ждать пришествия коммунизма: Путин назвал главную цель национальных проектов 15
16:13
Дома и детские сады остались без воды в Новоалтайске из-за аварии 0
16:05
Взрослые жестоко проучили трудного подростка в школьном туалете 17
15:48
Житель Алтая получил 15 лет за надругательство над шестилетней девочкой 2
15:34
Андрей Макаревич: "80% населения Земли – идиоты" 29
15:21
Гигантскую стаю свиристелей запечатлели на Телецком озере 3
15:13
Эпидемия ОРВИ и гриппа охватила 38 регионов России 0
15:01
Тело мужчины с ранением шеи обнаружили в квартире в Барнауле 2
14:49
Наследницей состояния бездетного Лагерфельда называют его кошку 9

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.