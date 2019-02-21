Занудные презентации и длинные монологи в VUCA*-век работать перестали. Переговоры на бегу, сделки в два клика – вот реалии современного бизнеса.

Стать мобильным, научиться быстро и четко презентовать себя и свой проект поможет Мастерская "Публичные выступления для бизнеса и жизни" Алтайского фонда МСП.

ДЛЯ КОГО МАСТЕРСКАЯ:

для действующих социальных предпринимателей;

для предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе;

для физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области социального предпринимательства.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

15 приемов-упражнений для снятия страха и волнения перед выступлением;

чек-лист подготовки к выступлению;

техники сбора информации, структурирования высказывания;

навыки эффективной самопрезентации, лифт-спич за 40 секунд;

приемы привлечения внимания аудитории и повышения зрелищности выступления благодаря технике Storytelling**;

полезные лайфхаки по развитию личного бренда;

стресс-курс, позволяющий научиться отвечать на любые вопросы и элегантно обходить сложные темы.

О СПИКЕРАХ

Ведущими Мастерской будут практики, для которых общение с аудиторией является частью повседневной профессиональной деятельности:

– Александр Грин

– Максим Милосердов.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 200 83 22

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* ВиЮСиЭй – прим.ред.

** Сторителлинг – прим.ред.