Занудные презентации и длинные монологи в VUCA*-век работать перестали. Переговоры на бегу, сделки в два клика – вот реалии современного бизнеса.
Стать мобильным, научиться быстро и четко презентовать себя и свой проект поможет Мастерская "Публичные выступления для бизнеса и жизни" Алтайского фонда МСП.
ДЛЯ КОГО МАСТЕРСКАЯ:
- для действующих социальных предпринимателей;
- для предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное направление в уже существующем бизнесе;
- для физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области социального предпринимательства.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- 15 приемов-упражнений для снятия страха и волнения перед выступлением;
- чек-лист подготовки к выступлению;
- техники сбора информации, структурирования высказывания;
- навыки эффективной самопрезентации, лифт-спич за 40 секунд;
- приемы привлечения внимания аудитории и повышения зрелищности выступления благодаря технике Storytelling**;
- полезные лайфхаки по развитию личного бренда;
- стресс-курс, позволяющий научиться отвечать на любые вопросы и элегантно обходить сложные темы.
О СПИКЕРАХ
Ведущими Мастерской будут практики, для которых общение с аудиторией является частью повседневной профессиональной деятельности:
– Александр Грин
– Максим Милосердов.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 200 83 22
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* ВиЮСиЭй – прим.ред.
** Сторителлинг – прим.ред.
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