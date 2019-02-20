Среда, 20 Февраль, 12:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,2
€ 74,82
253142
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Google изменит систему наказания нарушителей правил YouTube

, ИА "Амител"
Компания смягчила санкции для впервые провинившихся пользователей
Санкции будут значительно смягчены для пользователей, которые провинились впервые / Фото: pixabay.com

Санкции будут значительно смягчены для пользователей, которые провинились впервые / Фото: pixabay.com

Google вводит изменения в систему наказания пользователей, нарушивших правила размещения контента на видеохостинге YouTube, сообщает "Красная весна".

Санкции будут значительно смягчены для пользователей, которые провинились впервые. Нарушающий правила материал удалят, а нарушителям вынесут бессрочное предупреждение.

Остальные меры останутся прежними. Так, следующий проступок карается "страйками".

Первый из них лишает права публиковать контент на видеохостинге одну неделю.

Второй, если получен в течение трех месяцев с момента первого, на две недели налагает вето на публикацию материалов.

Третий выдается в случае еще одного нарушения в течение трех месяцев с даты последнего "выговора". Он приводит к окончательной блокировке канала.

Изменения вступят в силу уже со следующей недели.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
12:13
Google изменит систему наказания нарушителей правил YouTube 0
12:02
Женщина-водитель сбила троих дорожных рабочих под Барнаулом, один погиб 0
11:50
Кэмерон рассказал о сюжете второй части "Аватара" 0
11:45
Ученые АлтГТУ запатентовали способ переработки бетонного лома 0
11:40
Серые дилеры от слова "худо": как обезопасить себя от обмана 0
11:32
Так закончилась сказка: новогодний городок разобрали на барнаульском "Арбате" 1
11:25
В Иркутске при пожаре в общежитии эвакуировали 500 человек 1
11:14
Пусть смелость вас не покидает: поздравления с 23 февраля в стихах 0
11:03
Нереально огромная: суперлуна над Барнаулом 2
10:48
Губернатор Алтайского края заслушает послание Путина в Москве 7
10:31
Следком нашел девочку, которая шла вдоль свалки в Барнауле без денег на проезд 16
10:24
Реальные доходы жителей России уменьшились на 1,3% 5
10:18
Одну из лучших детских команд края по шахматам подготовил "лесной" тренер 6
10:12
Следком заинтересовался обедом из мяса со "щупальцами" у курганских школьников 8
10:03
Тренды в индустрии товаров для детей обсудят в Москве этой весной 0
10:01
Солидный седан с азартным характером готов стать вашим продолжением 7
09:49
Молодой житель Алтайского края угнал машину и уехал к родственникам 0
09:34
Рост цен на бензин: эксперты дали прогноз на 2019 год 3
09:23
Бельгийские нацисты до сих пор получают пенсии, назначенные Гитлером 0
09:18
Чиновники и полиция выявили "грязные" автобусы в Барнауле 2
09:06
Освобождены 80 пленников религиозных реабилитационных центров Кузбасса 0
08:54
В Новосибирске могут отменить концерт рэпера Элджея 2
08:45
Снежная глыба с крыши рухнула перед девушкой с коляской в Барнауле 13
08:33
Синди Кроуфорд 53 года: лучшие фото главной топ-модели 90-х 3
08:25
Жители Алтайского края, находящиеся под домашним арестом, смогут голосовать 0
08:12
"Вот бы изобрели таблетку от диабета": история сильной девочки из Барнаула 16
08:03
Ювелирные изделия со всей России представят в Новосибирске 0
07:57
"Покрываюсь пузырьками": чем опасна вода в бассейнах и как эффективно ее очищать 3
07:50
Квартиру с кабинетом и полукруглой лоджией продают в Барнауле за 12 млн рублей 6
07:42
Какие бывают банковские карты и почему банк может отказать в их выдаче 0
07:34
Мнение эксперта: "Люди стали больше стремиться жить в центре" 9
07:30
Мальчикам важно знать, что в них верят, или Как вырастить из сына мужчину 0
07:22
Почему 20 февраля нужно печь пироги с луком и как лечили сердце наши предки 2
07:15
Пока рак не свистнет: муниципальным депутатам могут упростить подачу деклараций 6
07:02
Беру две, получаю три: где заказать вкуснейшую пиццу к мужскому празднику 0
07:00
Строгий экзамен: энергетики рассказали, почему в морозы в Барнауле не гас свет 0
06:54
МТС ответила на опасения жителей алтайского села по строительству станции 4
06:41
Алтайских школьников могут законодательно запретить высаживать из автобусов 14
06:32
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 36
06:23
Самые дорогие апартаменты небоскребов Москвы 6
06:14
Сильный ветер и +8: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 февраля 0
06:01
Правила "войны" с шумными соседями в Алтайском крае сделают проще 3
05:48
Ученые: оптические иллюзии вызывают "зависание" мозга 0
04:20
Американский эсминец поплыл в Черное море второй раз в 2019 году 2
03:56
Назван топ-10 самых продаваемых китайских авто в России 1
02:31
Ученые раскрыли секрет свечения винограда в микроволновке 2
01:47
"Спортивные штаны – признак поражения": 12 фраз Карла Лагерфельда о моде и жизни 0
01:08
Instagram тестирует денежные переводы через стикеры 0
00:36
Умер режиссер "Мосфильма" Борис Яшин 0
23:48
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.