Google вводит изменения в систему наказания пользователей, нарушивших правила размещения контента на видеохостинге YouTube, сообщает "Красная весна".

Санкции будут значительно смягчены для пользователей, которые провинились впервые. Нарушающий правила материал удалят, а нарушителям вынесут бессрочное предупреждение.

Остальные меры останутся прежними. Так, следующий проступок карается "страйками".

Первый из них лишает права публиковать контент на видеохостинге одну неделю.

Второй, если получен в течение трех месяцев с момента первого, на две недели налагает вето на публикацию материалов.

Третий выдается в случае еще одного нарушения в течение трех месяцев с даты последнего "выговора". Он приводит к окончательной блокировке канала.

Изменения вступят в силу уже со следующей недели.