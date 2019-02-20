Авария произошла на Павловском тракте / Фото: vk.com/barneos22

Наезд на троих дорожных рабочих совершил водитель автомобиля Renault Trafic под Барнаулом на Павловском тракте – один из пострадавших скончался на месте.

Как сообщили в краевой ГИБДД, трагедия произошла утром 20 февраля на 19-м километре Павловского тракта.

По имеющимся данным, в 09:40 водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Renault Trafic, допустил наезд на троих рабочих, после чего произошло столкновение со стоящим автомобилем ГАЗ 330232.

"В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1956 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, мужчина 1973 года рождения и мужчина 1996 года рождения получили телесные повреждения", – уточняют в полиции.

Один из пострадавших был госпитализирован.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.