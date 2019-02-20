Авария произошла на Павловском тракте / Фото: vk.com/barneos22
Наезд на троих дорожных рабочих совершил водитель автомобиля Renault Trafic под Барнаулом на Павловском тракте – один из пострадавших скончался на месте.
Как сообщили в краевой ГИБДД, трагедия произошла утром 20 февраля на 19-м километре Павловского тракта.
По имеющимся данным, в 09:40 водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Renault Trafic, допустил наезд на троих рабочих, после чего произошло столкновение со стоящим автомобилем ГАЗ 330232.
"В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1956 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, мужчина 1973 года рождения и мужчина 1996 года рождения получили телесные повреждения", – уточняют в полиции.
Один из пострадавших был госпитализирован.
В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.
Комментарии
Не успел дед отскочить. Но совсем скоро Мы в 65 будем стрыбать,аки молодые!
оперативно убрали что женщина водитель не будет срачу(
рабочие неожиданно выскочили на дорогу и стали работать?
Опять рабочие наверно виноваты автоледи помешали на дороге....
слепая курица в шары долбилась штоле
20.02.2019 12:42
Гость
20.02.2019 12:44
- гость -
Да пиунэр там походу ехал