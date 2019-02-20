Авария произошла на Павловском тракте/ Фото: vk.com/barneos22

Наезд на троих дорожных рабочих совершила женщина-водитель под Барнаулом на Павловском тракте — один из пострадавших скончался на месте.

Как сообщили в городской ГИБДД, трагедия произошла утром 20 февраля на 19 километре Павловского тракта.

По имеющимся данным, в 09:40 женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Renault Trafic допустила наезд на троих рабочих, после чего произошло столкновение со стоящим автомобилем ГАЗ 330232.

"В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, 1956 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, мужчина, 1983 года рождения и мужчина, 1996 года рождения получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализированы", — уточняют в полиции.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.