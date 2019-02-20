В Новосибирске по подозрению в крупных хищениях задержали одного из замов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По неподтвержденным данным, речь идет о сумме, превышающей 1,3 млрд рублей.

Правоохранители полагают, что противоправная деятельность осуществлялась с 2015 по 2018 год.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и легализации преступных доходов.

В медучреждении проходят обыски.