В Новосибирске по подозрению в крупных хищениях задержали одного из замов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
По неподтвержденным данным, речь идет о сумме, превышающей 1,3 млрд рублей.
Правоохранители полагают, что противоправная деятельность осуществлялась с 2015 по 2018 год.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и легализации преступных доходов.
В медучреждении проходят обыски.
Комментарии
Щяс кого-то под опу мешалкой!
Может в наш "Дар" тоже заглянут?
а нашу краевую с мраморными фонтанами никто не хочет проверить???
А у нас Трофимов тоже попадался, но его почему то наградили.
про онко не слышно?чем все закончилось?