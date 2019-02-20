Несовершеннолетняя жительница Барнаула приговорена к обязательным работам за кражу смартфона из кармана куртки пациентки поликлиники, сообщили в краевой прокуратуре.

Преступление было совершено в октябре прошлого года, когда юная злоумышленница находилась в детской поликлинике. Потерпевшая зашла в кабинет врача, оставив куртку в коридоре.

Отмечается, что подсудимая высказала версию о том, что нашла телефон на лавочке в медицинском учреждении.

Однако суд признал девочку виновной в краже. В качестве наказания ей назначено 60 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.