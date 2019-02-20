Фото: КВН-Алтай
2 марта в Барнауле состоится Фестиваль официальной лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ", который откроет сезон игр 2019 года. Игра традиционно состоится в ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.
По итогам международного Фестиваля команд КВН "КиВин-2019" в Сочи лига "#КВНАЛТАЙ" вошла в топ-10 лучших официальных лиг МС КВН, заняла второе место среди лиг Сибирского федерального округа и в очередной раз подтвердила статус официальной.
Новый сезон "#КВНАЛТАЙ" традиционно начнется с Фестиваля, где выступят команды из Алтайского края и соседних регионов, которые хотят проверить свои силы и войти в "большой" КВН.
Об участии в Фестивале на данный момент заявили более 20-ти команд из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Республики Алтай, Республики Казахстан, а также Новосибирской и Кемеровской областей. Новые и знакомые зрителям команды КВН уже готовят свои лучшие материалы, чтобы показать барнаульцам и завоевать их симпатию. Для зрителей, как всегда, выберут самые смешные шутки команд редакторы лиги, которые уже имеют опыт игры в телевизионных лигах КВН.
Билеты можно легко приобрести на сайте Кассы.ру: barnaul.kassy.ru/event/2-3958/hall/ и во всех кассах города сети Кассы.ру за символическую цену 200 или 250 рублей. Подробности о событиях лиги смотрите в группе "#КВНАЛТАЙ" в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/kvnaltay и на странице в "Инстаграм" https://www.instagram.com/kvnaltay .
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