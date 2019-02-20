Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме высказался о своем политическом оппоненте Хуане Гуаидо, назвав его "клоуном", сообщает РИА "Новости".

В своем выступлении перед выпускниками медицинского университета он призвал спикера оппозиционного парламента назначить выборы, чтобы проиграть в них.

"Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием", – заявил Мадуро.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Страны Евросоюза и США признали его в таком статусе. Легитимность президента Николаса Мадуро подтверждают Россия и Китай.