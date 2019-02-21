Психологические группы для детей, склонных к компьютерной зависимости, работают в Краевом кризисном центре для мужчин. Об этом Amic.ru сообщила заместитель директора центра Елена Васильева.

Эксперт отмечает, что сейчас проблема патологического использования детьми компьютера и интернета очень актуальна. Большинство подростков проводят основную часть своего свободного времени, играя в компьютерные игры, общаясь в чатах, форумах и социальных сетях. Технологическая зависимость приводит к тому, что у ребенка нарушается адаптация в обществе, теряется реальное общение со сверстниками и взрослым окружением. Зависимый подросток не в состоянии учиться, выполнять обязанности по дому, ухаживать за собой, выстраивать взаимоотношения.

В Кризисном центре считают, что решить проблему можно благодаря системе профилактических мероприятий. Одним из методов реабилитации могут стать занятие в группе "Геймеры в сети реальности".

Помощь психологов могут получить дети в возрасте 12-14 лет, которые много времени проводят за компьютером и гаджетами. "Школьники проходят диагностику для определения этих особенностей, затем они распределяются в группы, где происходит коррекция поведения. Курс состоит из восьми занятий, есть возможность отследить эффективность реабилитации. Основная идея проекта состоит в том, чтобы перевести игры и те эмоции, которые дети в них получают, в формат реального общения. Мы подключаем настольные игры, показываем, что и в реальности можно получать удовольствие от игр и общения со сверстниками", – рассказала Елена Васильева. Она подчеркнула, что игротеки способствуют развитию мышления, так как этот процесс возможен только во взаимодействии с другим человеком. Отдельный блок занятий направлен на умение ставить цели и эффективно распоряжаться своим временем.

По словам Елены Васильевой, дети охотно приходят на такие занятия, главное – правильно выстроить формат приглашения. "Нужно рассказать о группе, как о клубе для общения сверстников, где можно интересно поиграть, – считает Елена Васильева. – На занятия приходят те ребята, которые не имеют особых достижений, не занимаются спортом, не реализуются в творчестве. Как правило, в подростковом возрасте сложно что-то начать, особенно когда другие дети к этому времени уже достигли каких-то результатов. После того, как ребенок получает опыт принятия, конструктивного общения, он легче реализуется в тех сферах, которые ему интересны".

Психологи говорят, что эффект от таких занятий может проявиться со временем. "Любой опыт психологической работы имеет пролонгированное воздействие, мы можем посетить психологический тренинг, а потом через год или через месяц использовать полученные знания в нужный момент", – говорит Елена Васильева.

Сейчас идет набор в третью группу "Геймеры в сети реальности". Занятия начнутся, ориентировочно, 21 марта. Психологи работают с детьми бесплатно. Справки по телефону +7(3852) 55-12-88.