Приборы учета электроэнергии, кабельно-проводниковая продукция и электромонтажные работы в АО "Алтайэнергосбыт" по стоимости 2018 года.
Со списком товаров и услуг, участвующих в акции, можно ознакомиться здесь.
Акция действует до 31 марта 2019 года.
Подробности уточняйте в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефон: 8 (3852) 560-660
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