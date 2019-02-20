Девочка из Бийска ответит перед судом за кражу денег у собственной бабушки. 14-летний подросток пошла на преступление, чтобы оплатить игру, сообщает краевое управление Следственного комитета.

"По данным следствия, в сентябре 2018 года у несовершеннолетней во время игры в приложении социальной сети возникла необходимость в оплате услуг с целью дальнейшего ее прохождения. Подросток, зная, что на банковской кредитной карте бабушки имеются денежные средства, тайно взяла ее. На протяжении месяца она несколько раз переводила с расчетного счета деньги в счет оплаты услуг приложения игры. В результате умышленных действий обвиняемая тайно похитила со счета своей бабушки денежные средства на общую сумму около 7 тысяч рублей, причинив значительный материальный ущерб", – уточняют в СКР.

О снятии средств с кредитки потерпевшая узнала, когда ей пришло сообщение о необходимости внесения денег на счет. Женщина подала заявление в правоохранительные органы.

Внучка раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.