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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов во время подписания соглашения с "Единой Россией" о сотрудничестве пообещал, что скоростной поезд "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск запустят уже к концу 2019 года. Как выяснилось, что это неправда и запуск ожидаемого поезда в ближайшие годы не произойдет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, работы над запуском проекта ведутся, но до конца года этого точно не произойдет. Другие источники утверждают, что для запуска "Ласточки" необходимы серьезные инвестиции со стороны правительства Алтайского края и Новосибирской области. РЖД в одиночку проект якобы не готовы реализовывать. Что заставило сказать Зотова о том, что "Ласточка" в ближайшее время будет перевозить пассажиров из Барнаула в Новосибирск – не понятно. Однако говорил он об этом очень убедительно.

"Когда приехал в Калининград в 2017 году и заявил, что городу необходима "Ласточка", то на меня тоже смотрели удивленно. "Ласточка" к нам? Зачем? Никогда такого не будет. Я говорил с одним из менеджеров РЖД, и тот тоже не верил, что в Калининграде появится сверхскоростной поезд. Через год "Ласточка" в Калининграде была запущена. У нашей организации есть возможность влиять на то, в каких регионах появятся "Ласточки". Это достигается в правовом режиме. Мы видим большой спрос в таком поезде у жителей Новосибирска и Барнаула. Поезд может курсировать бесперебойно в любое время года и погоду", – сообщил Илья Зотов.

Напомним, что поезд "Ласточка", созданный представителями немецкого концерна Siemens для РЖД, летом 2014 года совершал тестовый рейс из Барнаула в Новосибирск. "Ласточка" способна доставлять пассажиров из Барнаула в Новосибирск за три часа. Запуск поезда на постоянной основе откладывали несколько раз. Сначала ожидалось, что он начнет курсировать в 2017 году, но этого так и не произошло.