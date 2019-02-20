Журналисты узнали причину смерти всемирно известного модельера Карла Лагерфельда, сообщает lenta.ru со ссылкой на Mirror.

Как выяснилось, дизайнер длительное время страдал онкологическим заболеванием. У него диагностировали рак поджелудочной железы.

Известие о смертельно опасной болезни шокировало Лагерфельда, который всегда тщательно следил за здоровьем и гордился своей физической формой.

Последние недели самочувствие его сильно ухудшалось. Из-за этого кутюрье пропускал запланированные модные показы.

Напомним, известный немецкий модельер, стилист и фотограф Карл Лагерфельд умер 19 февраля. Ему было 85 лет.