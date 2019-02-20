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Решать народу: власти Барнаула вновь пытаются выяснить, где ставить главную елку

, ИА "Амител"
Власти Барнаула предложили горожанам самим выбрать место под главную елку
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

Зимний городок на улице Мало-Тобольская в Барнауле разобрали 20 февраля. Пожалуй, впервые в современной истории Барнаула снежный городок простоял практически до весны, а не был демонтирован сразу после Нового года.

Также напомним, что в этом году в столице края были построены сразу два "главных" ледовых города: в традиционном месте на площади Сахарова, который разобрали после окончания новогодних каникул, и на улице Мало-Тобольская.

Администрация Барнаула интересуется у горожан, какое из мест больше подходит для главной новогодней елки.

На выбор предложено три варианта: площадь Сахарова, улица Мало-Тобольская и сразу на этих двух площадках.

Голосование на сайте администрации продлится по 24 февраля.

Напомним, в январе портал Amic.ru проводил опрос "Какой снежный городок вам понравился больше". Тогда читатели сайта проголосовали за городок на улице Мало-Тобольской. Всего в опросе приняли 287 читателей портала. При этом 118 из них выбрали ответ "на улице Мало-Тобольской". За площадь Сахарова проголосовали 67 человек.

"На Сахарова в этом году был адский отстой. На Мало-Тобольской сделано было красивее и комфортнее", – поделился впечатлениями читатель Amic.ru под ником Грантштейн.

"Преимущество Сахарова только в большей вместительности и большим количеством горок и аттракционов. Мало-Тобольская уютней, что ли, там композиции интереснее, а главное – камин был, у которого погреться можно. Следует отметить вандалов, которые быстро разломали ледяной столик: все-таки много у нас болванов", – написал барнаулец.

Недовольна тем, как был обустроен городок на Мало-Тобольской, но увидела в этом месте большой потенциал читательница под ником Житель:

"Ходила с детьми на Мало-Тобольскую 3-го января. Печально и уныло. Хотя у этого места большой потенциал. Можно было и елку большую поставить, и горки сделать, и большие снежные фигуры, и лабиринты. А так стояли ледышки ни о чем, маленькая горочка (одна) и елочка метра 2,5. Большая площадь оказалась вообще не задействована, она пустовала. Примерно 20 горожан в это же время, что и я, с удивлением пытались понять, где здесь чего. Большого восторга на лицах не читалось. В общем, моя оценка 2 балла из 5. Хотя если бы подошли с умом, совестью и фантазией, можно было бы сюда елку с Сахарова переносить. И Социалистический не нужно было бы перекрывать".

Кстати, в другом опросе "Нужна ли елка на площади Сахарова" большинство из принявших участие в голосовании читателей портала Amic.ru высказались за вариант "нет" (899 человек).

За вариант "нужна" проголосовали 437 человек.

При этом ряд комментаторов высказывались за то, чтобы главную елку перенести из центра города в спальные районы.

– Гость: "Город меняется, расширяется. Народ уже давно живет весь в спальных районах. Ну и делайте большую елку в районе Взлетной-Лазурной. Там такой городок забабахать можно!"

– Гость: "Сколько жевать тему уже можно? В других городах уже давно не ставят елку на проезжих частях, находят получше и удобнее места. В Барнауле уже давно этот вопрос решали. Нет, поставили в этом году снова".

– Гость: "Вот именно на елку в спальниках и ходить. Нет, с маленьким ребенком переться в центр на елку! Украсить можно нормально сквер на Ленинском. Там фигуры наделать и мини-развлечения, как нормальные города делают. А в районах сделать городки и елки".

Отметим, споры о том, где обустраивать снежный городок в Барнауле, ведутся уже на протяжении нескольких лет и обостряются ежегодно в преддверии новогодних праздников, когда площадь Сахарова закрывают для движения транспорта. Ряд горожан жалуются на увеличение пробок, впустую потраченное время и бензин. Других не устраивает "короткая жизнь" снежного городка. Мол, зачем тратить миллионы рублей на его обустройство, если он стоит всего три недели и даже не все горожане успевают туда заглянуть. Третьим хочется зимние забавы перенести поближе к дому – чтобы "с маленькими детьми не тащиться на другой конец города". В этом году администрация Барнаула решилась на эксперимент и обустроила сразу два снежных городка – на площади Сахарова и улице Мало-Тобольской, при этом предупредив горожан, что пешеходная улица города еще не совсем благоустроена и в будущем здесь будет гораздо интереснее.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.02.2019 14:23
- гость -

Пенсионер из Бийска о елке все сказал - чего решать?!

0  0
20.02.2019 14:57
- гость -

Пенсионер из Бийска о елке все сказал - чего решать?!

Он один, а жителей 700т... есть разница?
Если он себя довел до такого состояния и не воспитал должным образом детей... кто виноват. В моем окружении много пенсионеров - ни одонго не довольного не встречал.

0  0
20.02.2019 15:10
- гость -


20.02.2019 14:57
- гость -
Можно уточнить, чем именно пенсионеры из Вашего окружения довольны?! Неужели, как недимон жизнью которой живут...

0  0
20.02.2019 15:16
- гость -

других проблемм нету

0  0
20.02.2019 15:17
- гость -

На афганской площади места дофига!!! Там можно тааакой снежный городок построить!

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