Результаты опроса ВЦИОМ показали, что больше половины россиян не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране, сообщает РБК.

Соответствующее мнение выразили 62% респондентов. Лишь 34% выразили уверенность, что вести предпринимательство по-честному можно и нужно.

Примечательно, что чуть больше 10 лет назад граждане были еще более пессимистичны. В 2007 году эти показатели составляли 69% и 21%, соответственно.

Также социологи отметили высокий уровень положительного отношения к бизнесменам.

В сравнении с 2009 годом он увеличился сразу на 20 процентных пунктов, достигнув рекордных 89%.

Относящихся негативно к предпринимателям людей за это время стало почти в два раза меньше. Их доля от общего числа опрошенных упала с 13% до 6%.

Также респонденты ответили на вопрос о главных трудностях при открытии своего дела. Чаще всего называли высокие налоги (25% опрошенных), бюрократию (22%) и нехватку денег (16%). Чуть менее распространенными причинами назвали коррупцию (9%), административные барьеры (8%) и отсутствие поддержки от властей (7%).