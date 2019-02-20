Результаты опроса ВЦИОМ показали, что больше половины россиян не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране, сообщает РБК.
Соответствующее мнение выразили 62% респондентов. Лишь 34% выразили уверенность, что вести предпринимательство по-честному можно и нужно.
Примечательно, что чуть больше 10 лет назад граждане были еще более пессимистичны. В 2007 году эти показатели составляли 69% и 21%, соответственно.
Также социологи отметили высокий уровень положительного отношения к бизнесменам.
В сравнении с 2009 годом он увеличился сразу на 20 процентных пунктов, достигнув рекордных 89%.
Относящихся негативно к предпринимателям людей за это время стало почти в два раза меньше. Их доля от общего числа опрошенных упала с 13% до 6%.
Также респонденты ответили на вопрос о главных трудностях при открытии своего дела. Чаще всего называли высокие налоги (25% опрошенных), бюрократию (22%) и нехватку денег (16%). Чуть менее распространенными причинами назвали коррупцию (9%), административные барьеры (8%) и отсутствие поддержки от властей (7%).
Комментарии
Для меня слово "бизнесмен" - синоним слова "жулик". Хоть ты что со мной делай, но вот так.
"Весь бизнес построен на обмане. Честные всегда проигрывают. Это как военные, не готовые убивать людей: они не могут победить. Вот замечу, что честному человеку первый раз обмануть лоха практически также - до тошноты, - трудно, как в первый раз лишить жизни живое существо: зарезать курицу, подстрелить косулю или лося,и, наконец, убить чеовека. Это переход в качественно иное состояние: был человеком, стал убийцей. У кого-то этот барьер низок и забывается где-то в детстве, у кого-то высок - и в принципе преодолен быть не может. Но он есть у всех. Так что победитель - это всегда хищник."(с)