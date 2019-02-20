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Одному из соперников барнаульского "Алтая" засчитали техническое поражение за неявку на игру.

Как сообщают в пресс-службе первенства Высшей хоккейной лиги, в начале февраля "Челны" из Набережных Челнов из-за финансовых проблем не приехали в Ростов-на-Дону на очередной матч турнира с местным "Ростовом".

Таким образом, ростовчанам автоматически добавились два очка. Теперь ростовчане набрали 87 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу. Занимающая второе место "Мордовия" из Саранска отстает на 18 очков. "Челны" остались на шестой строке.

У команды из Татарстана 43 очка. Барнаульский "Алтай" занимает седьмое место, имея в своем активе 38 баллов. В следующем туре, 2 и 3 марта, барнаульцы на своем льду должны сыграть с "Челнами".