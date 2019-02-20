Блистательный модельер Карл Лагерфельд, скончавшийся 19 февраля в возрасте 85 лет, не имел детей и неоднократно заявлял, что его наследница – это кошка Шупетт, сообщает lenta.ru со ссылкой на Le Figaro.
Дизайнер взял себе питомицу в 2011 году и с тех пор был с ней неразлучен.
Привязанность к кошке была настолько сильна, что он даже желал развеять свой прах вместе с прахом мамы и пушистой любимицы, в случае если Шупетт умрет раньше.
Примечательно, что у кошки Лагерфельда есть свой аккаунт в Instagram и на него подписаны полторы сотни тысяч человек.
И это еще не все. Деньги от рекламы с участием Шупетт поступают на ее личный счет в банке. И там накопились уже миллионы евро.
Комментарии
во жизнь, где то кошки миллионы евро зарабатывают, а тут с нашим правительством миллион рублей годами зарабатываешь... но как говорят не в этом счастье!)))
А кошка то ничего не подозревает))))
Ну...ему видней, сам заработал, сам распорядился.
вот повезет опекуну кошки)))