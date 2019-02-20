Фото: А. Лотов / altzapovednik.ru

Огромную стаю свиристелей запечатлели на Телецком озере в Горном Алтае, сообщает пресс-служба Алтайского природного биосферного заповедника.

Свидетелями прилета сотен птиц стали жители заповедного села Яйлю. В заповеднике уточняют, что появление стай свиристелей в зимнее время на Телецком озере является обычным делом.

Однако в таком количестве птицы кочуют нечасто. Старший научный сотрудник, орнитолог Алтайского заповедника Олег Митрофанов, рассказывая об этом явлении, отмечает: "Птицы прилетают на лед Телецкого озера пить воду возле трещин у берега, им нужна жидкая вода. Помимо свиристелей на льду озера можно встретить стаи дубоносов, в меньшей степени дроздов. Также у свиристелей сейчас предвесенние кочевки".