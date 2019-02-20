Фото: А. Лотов / altzapovednik.ru
Огромную стаю свиристелей запечатлели на Телецком озере в Горном Алтае, сообщает пресс-служба Алтайского природного биосферного заповедника.
Свидетелями прилета сотен птиц стали жители заповедного села Яйлю. В заповеднике уточняют, что появление стай свиристелей в зимнее время на Телецком озере является обычным делом.
Однако в таком количестве птицы кочуют нечасто. Старший научный сотрудник, орнитолог Алтайского заповедника Олег Митрофанов, рассказывая об этом явлении, отмечает: "Птицы прилетают на лед Телецкого озера пить воду возле трещин у берега, им нужна жидкая вода. Помимо свиристелей на льду озера можно встретить стаи дубоносов, в меньшей степени дроздов. Также у свиристелей сейчас предвесенние кочевки".
Комментарии
пф. у меня за окном на бане кормятся свиристели, снегири, щеглы, клёст, зяблик и еще куча мной неизвеных
Так это свиристели-алкаши. Кажный год, апосля морозов, стаи энтих пьянчуг оккупируют ветки яблонь-дичек. Стая пожирает оттаивающие, начинающие бродить, ранее промёрзшие насквозь, сибирские яблоки-горошины. Попьют водицы, плюс начавшееся брожение в пузе. И вот ужо птички стаей усаживаются на соседние дерева согревать "бражку" и, нахохлившись, ждут молча, пока брага не вхреначит им по мозгам. Тада уже вся стая заводит свои пьяные весенние песни во всё горло...
даже у свиристели жизнь интереснее чем у меня(