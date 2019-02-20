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Гигантскую стаю свиристелей запечатлели на Телецком озере

, ИА "Амител"
Несколько сотен птиц прилетели на берег уникального водоема в Горном Алтае

Фото: А. Лотов / altzapovednik.ru

Огромную стаю свиристелей запечатлели на Телецком озере в Горном Алтае, сообщает пресс-служба Алтайского природного биосферного заповедника.

Свидетелями прилета сотен птиц стали жители заповедного села Яйлю. В заповеднике уточняют, что появление стай свиристелей в зимнее время на Телецком озере является обычным делом.

Однако в таком количестве птицы кочуют нечасто. Старший научный сотрудник, орнитолог Алтайского заповедника Олег Митрофанов, рассказывая об этом явлении, отмечает: "Птицы прилетают на лед Телецкого озера пить воду возле трещин у берега, им нужна жидкая вода. Помимо свиристелей на льду озера можно встретить стаи дубоносов, в меньшей степени дроздов. Также у свиристелей сейчас предвесенние кочевки".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.02.2019 15:28
- гость -

пф. у меня за окном на бане кормятся свиристели, снегири, щеглы, клёст, зяблик и еще куча мной неизвеных

0  0
20.02.2019 16:04
- гость -

Так это свиристели-алкаши. Кажный год, апосля морозов, стаи энтих пьянчуг оккупируют ветки яблонь-дичек. Стая пожирает оттаивающие, начинающие бродить, ранее промёрзшие насквозь, сибирские яблоки-горошины. Попьют водицы, плюс начавшееся брожение в пузе. И вот ужо птички стаей усаживаются на соседние дерева согревать "бражку" и, нахохлившись, ждут молча, пока брага не вхреначит им по мозгам. Тада уже вся стая заводит свои пьяные весенние песни во всё горло...

0  0
20.02.2019 16:10
- гость -

даже у свиристели жизнь интереснее чем у меня(

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