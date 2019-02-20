Тело 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи было обнаружено накануне в одной из квартир на улице Панфиловцев.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве, которым оказался 42-летний знакомый потерпевшего.

"Предварительно установлено, что в ходе распития спиртного и произошедшего конфликта подозреваемый нанес ножевое ранение знакомому, от которого он скончался на месте происшествия", – добавляют в ведомстве.

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения в отношении злоумышленника.

Расследование продолжается.