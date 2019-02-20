Тело 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи было обнаружено накануне в одной из квартир на улице Панфиловцев.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве, которым оказался 42-летний знакомый потерпевшего.
"Предварительно установлено, что в ходе распития спиртного и произошедшего конфликта подозреваемый нанес ножевое ранение знакомому, от которого он скончался на месте происшествия", – добавляют в ведомстве.
В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения в отношении злоумышленника.
Расследование продолжается.
Комментарии
Самоликвидация. Надо их всех, распивающих спиртные напитки, согнать в амбар и оставить со спиртягой на недельку
15:35, потом любителей пива, и может общество станет "нормальным"...