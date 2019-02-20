Эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад, но все так же охватывает существенную часть России, сообщает Роспотребнадзор.

Эпидемические пороги, по последним данным, превышены в 38 регионах РФ.

При этом чаще всего инфекцией заражаются люди старше 15 лет. В этой возрастной категории эпидпороги превысили граждане в 40 субъектах России. Следом идут группы 3-6 лет (32 региона), 7-14 лет (27) и до 2 лет (17).

В ведомстве отмечают, что от гриппа привита почти половина населения страны – более 70,8 млн человек (49%). При этом за счет работодателя произведена вакцинация свыше 5,8 млн человек.