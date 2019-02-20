Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал 4/5 жителей планеты идиотами, сообщает "Лента.ру".
Такую мысль музыкант высказал, когда его спросили о работе в составе экспертного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.
"Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты, – заявил Макаревич. – Надо это принять как данность".
При этом он отметил, что в целом первое заседание совета вселило в него оптимизм. Исполнитель также рассказал о том, что не сторонник навязывания бесчисленных запретов.
По его словам, он лично запретил бы только одно – "орать по телевизору".
"Запретим орать одновременно нескольким выступающим, – предложил Макаревич. – Потому что это просто калечит психику людей".
Комментарии
в самооценке ему не откажешь )))
Макаревич в совете при комитете Госдумы РФ, вот это новость. Не Украины, а РФ! Охренеть. Так вот почему...
Ну почти прав.
он сам забыл сказать что в первую десятку входит этих самых идиотов
Как не прискорбно, но он прав...
Заметил, что других называют дураками сами дураки. У меня сосед был, устроили его в Политех в 80-е, его бабушка там работала,не смог учиться. А послушаешь, у него все дураки.
Сейчас на Украине посадили полицейского, который при задержании нацика, сказал "Ложись Бандера". Его за эти слова закрыли, а официальные лица на Украине вышли на флешмоб «Я — Бандера». Наверное в совете при комитете Госдумы РФ, Макаревич тоже проталкивает акцию «Я — Бандера»
Ну вы новости посмотрите, сколько позитивных, а сколько негативных. Он прав в какой-то степени.
Ну может не 80%, но 50% точно. Начиная с тех кто в правительстве, там точно их 80%.
А.Макаревич-это человечище.Видел ролик, в котором он критиковал Путина и Захарову.
Явно,выше их всех на голову.А если учесть,что ни тот ни другой не умеют брать септаккорды и не смогут песенку спеть диапазоном в полторы октавы,так на все две головы выше.Причём каждого.
PS А вообще-то пора запретить все хоры.Достаточно соло петь или на крайний случай дуэтом.
научный факт, что 95% населения - идиоты. Макаревич приуменьшил
Два процента людей — думает, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.
— Бернард Шоу
Макаревич не входит в число любимых исполнителей или уважаемых мной людей(да и что ему от моего уважения))), но здесь он абсолютно прав. Только чуток ошибся с цифрами-более 90% являютя таковыми. 80% из них-круглыми)) Соцсети-яркий показатель. Пройдитесь по страницам, группам. Список их идиотизма очень велик, займет не одну страницу. Даже здесь среди бухтящих их подавляющее большинство....................
Почему-то вспомнился ранний Константин Райкин с пародиями на абитуриентов.В одном из них пародируемый с огромным значением, медленно и со значительными паузами читал:"На ель ворона взгромоздясь..." ))
Раз путриотов начало корёжить, значит Макаревич всё правильно сказал.
Тут каждый из комментаторов не считает,что есть поумнее его самого )
Объяснил Андрей народу,
Популярно объяснил
Прямых выборов природу,
Как царем тут стал …..
Тот, что трезвым не был сроду,
Но с Америкой дружил.
Заметил, что других называют дураками сами дураки.
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Верное замечание.А процентовщики в их первых рядах.