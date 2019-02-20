Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал 4/5 жителей планеты идиотами, сообщает "Лента.ру".

Такую мысль музыкант высказал, когда его спросили о работе в составе экспертного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

"Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты, – заявил Макаревич. – Надо это принять как данность".

При этом он отметил, что в целом первое заседание совета вселило в него оптимизм. Исполнитель также рассказал о том, что не сторонник навязывания бесчисленных запретов.

По его словам, он лично запретил бы только одно – "орать по телевизору".

"Запретим орать одновременно нескольким выступающим, – предложил Макаревич. – Потому что это просто калечит психику людей".