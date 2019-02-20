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Андрей Макаревич: "80% населения Земли – идиоты"

, ИА "Амител"
Музыкант призвал принять это как данность
Андрей Макаревич назвал 4/5 жителей планеты идиотами / Фото: из архива

Андрей Макаревич назвал 4/5 жителей планеты идиотами / Фото: из архива

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал 4/5 жителей планеты идиотами, сообщает "Лента.ру".

Такую мысль музыкант высказал, когда его спросили о работе в составе экспертного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

"Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты, – заявил Макаревич. – Надо это принять как данность".

При этом он отметил, что в целом первое заседание совета вселило в него оптимизм. Исполнитель также рассказал о том, что не сторонник навязывания бесчисленных запретов.

По его словам, он лично запретил бы только одно – "орать по телевизору".

"Запретим орать одновременно нескольким выступающим, – предложил Макаревич. – Потому что это просто калечит психику людей".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

20.02.2019 15:37
- гость -

в самооценке ему не откажешь )))

0  0
20.02.2019 15:37
гость

Макаревич в совете при комитете Госдумы РФ, вот это новость. Не Украины, а РФ! Охренеть. Так вот почему...

0  0
20.02.2019 15:38
Кристи

Ну почти прав.

0  0
20.02.2019 15:40
гость

он сам забыл сказать что в первую десятку входит этих самых идиотов

0  1
20.02.2019 15:43
Гость

Как не прискорбно, но он прав...

1  0
20.02.2019 15:46
- гость -

Заметил, что других называют дураками сами дураки. У меня сосед был, устроили его в Политех в 80-е, его бабушка там работала,не смог учиться. А послушаешь, у него все дураки.

0  1
20.02.2019 15:47
гость

Сейчас на Украине посадили полицейского, который при задержании нацика, сказал "Ложись Бандера". Его за эти слова закрыли, а официальные лица на Украине вышли на флешмоб «Я — Бандера». Наверное в совете при комитете Госдумы РФ, Макаревич тоже проталкивает акцию «Я — Бандера»

0  1
20.02.2019 15:50
Эльвира

Ну вы новости посмотрите, сколько позитивных, а сколько негативных. Он прав в какой-то степени.
Ну может не 80%, но 50% точно. Начиная с тех кто в правительстве, там точно их 80%.

1  0
20.02.2019 15:52
- гость -

А.Макаревич-это человечище.Видел ролик, в котором он критиковал Путина и Захарову.
Явно,выше их всех на голову.А если учесть,что ни тот ни другой не умеют брать септаккорды и не смогут песенку спеть диапазоном в полторы октавы,так на все две головы выше.Причём каждого.
PS А вообще-то пора запретить все хоры.Достаточно соло петь или на крайний случай дуэтом.

0  0
20.02.2019 15:58
- гость -

научный факт, что 95% населения - идиоты. Макаревич приуменьшил

1  0
20.02.2019 16:00
- гость -

Два процента людей — думает, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.
— Бернард Шоу

1  0
20.02.2019 16:03
Нат

Макаревич не входит в число любимых исполнителей или уважаемых мной людей(да и что ему от моего уважения))), но здесь он абсолютно прав. Только чуток ошибся с цифрами-более 90% являютя таковыми. 80% из них-круглыми)) Соцсети-яркий показатель. Пройдитесь по страницам, группам. Список их идиотизма очень велик, займет не одну страницу. Даже здесь среди бухтящих их подавляющее большинство....................

1  0
20.02.2019 16:03
- гость -

Почему-то вспомнился ранний Константин Райкин с пародиями на абитуриентов.В одном из них пародируемый с огромным значением, медленно и со значительными паузами читал:"На ель ворона взгромоздясь..." ))

0  0
20.02.2019 16:03
- гость -

Раз путриотов начало корёжить, значит Макаревич всё правильно сказал.

1  0
20.02.2019 16:07
- гость -

Тут каждый из комментаторов не считает,что есть поумнее его самого )

0  0
20.02.2019 16:10
Igor-03-01-56_yandex

Объяснил Андрей народу,
Популярно объяснил
Прямых выборов природу,
Как царем тут стал …..
Тот, что трезвым не был сроду,
Но с Америкой дружил.

1  0
20.02.2019 16:19
- гость -

Заметил, что других называют дураками сами дураки.
--------------------------------------------------------
Верное замечание.А процентовщики в их первых рядах.

0  1
20.02.2019 16:29
- гость -

20% населения выполняет 80% всей работы.
80% населения считает, что входит в эти 20%.

1  0
20.02.2019 16:39
Гонец из Пензы

я смотрю, тут 80% комментаторов возмущены словами Макаревича?..

1  0
20.02.2019 16:43
- гость -

что самое любопытное. и те кто поддерживают Макароныча и те кто поливают, считают себя входящими в меньшую группу умных.

0  0
20.02.2019 16:53
- гость -

Многие недоступные красавицы в школе учились кое-как, зато замуж удачно вышли. Сидел с такой за одной партой в 4 классе, по всем предметам тройки.

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