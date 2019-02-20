Суд приговорил 42-летнего жителя Алтайского края к 15 годам колонии особого режима за надругательство над шестилетней девочкой.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в 2015 году мужчина, находясь в местах лишения свободы, познакомился с женщиной, с которой вступил в переписку.

"После освобождения из заключения весной 2017 года он стал проживать совместно с женщиной. На новогодние каникулы к ним в гости приехали несовершеннолетние внуки сожительницы. В течение всего времени нахождения детей он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней внучки женщины. При этом злоумышленник завлекал ребенка играми в мобильном телефоне, а после совершения противоправных действий просил никому не говорить", – добавляют в СКР.

Отмечается, что своей вины мужчина не признал. Он и его сожительница утверждали, что мать девочки специально оговаривает мужчину.

Тем не менее суд признал его виновным.