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Два десятка домов, пять детских садов и школа остались без воды в Новоалтайске из-за повреждения на сетях, передает ТАСС.

Отмечается, что авария произошла накануне. "Вчера произошел прорыв, его ликвидировали, стали запускать, произошел новый прорыв. Без воды остались 22 дома, пять садиков и школа", – сообщили в Минстрое.

В ведомстве также указывают, что водоснабжение в среду было возобновлено на период с 10:00 до 12:00 местного времени, чтобы дать возможность жителям набрать воду.