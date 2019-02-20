В одной из школ города Большой Камень избили ученика пятого класса, сообщает прокуратура Приморского края.
Большекаменский межрайонный прокурор выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
В частности он даст оценку профилактической работы учебного заведения с учащимися и деятельности органов систем профилактики.
Ранее deita.ru сообщили подробности резонансного инцидента. По информации издания, родители одноклассников завели подростка в туалет и перед другими школьниками окунули его головой в унитаз.
Так взрослые решили проучить ребенка за издевательства над другими школьниками.
Ранее они неоднократно жаловались в различные инстанции на то, что мальчик обижает их детей. В частности, по их словам, он носил с собой нож и портил им вещи одноклассников, обижал их, бил и требовал с них деньги.
Однако ситуация продолжала оставаться неприятной. По информации издания, терпению взрослых пришел конец, когда школьницу госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки после удара в живот от этого "трудного подростка".
Комментарии
начались народные волнения
если по другому не понимает
мстить толпой
Вовремя тормознули чепушка АУЕвшего
Всё правильно сделали, Это животное только такое и понимает.