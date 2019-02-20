В одной из школ города Большой Камень избили ученика пятого класса, сообщает прокуратура Приморского края.

Большекаменский межрайонный прокурор выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В частности он даст оценку профилактической работы учебного заведения с учащимися и деятельности органов систем профилактики.

Ранее deita.ru сообщили подробности резонансного инцидента. По информации издания, родители одноклассников завели подростка в туалет и перед другими школьниками окунули его головой в унитаз.

Так взрослые решили проучить ребенка за издевательства над другими школьниками.

Ранее они неоднократно жаловались в различные инстанции на то, что мальчик обижает их детей. В частности, по их словам, он носил с собой нож и портил им вещи одноклассников, обижал их, бил и требовал с них деньги.

Однако ситуация продолжала оставаться неприятной. По информации издания, терпению взрослых пришел конец, когда школьницу госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки после удара в живот от этого "трудного подростка".