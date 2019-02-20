Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что национальные проекты построены вокруг человека и ради достижения нового качества жизни.
Именно тема нацпроектов стала главной темой выступления главы государства. В начале своей речи Путин подчеркнул, что власть обязана работать на стратегические цели уже сегодня.
"Запаса времени на раскачку нет. Задачи сложные. Но снижать планку конкретных ориентиров нельзя. Мы обязаны двигаться только вперед…. Кроме того, людей не обманешь. Они остро чувствуют несправедливость", – сказал президент.
Также он заявил: "Мы не должны ждать пришествия коммунизма... Работа власти на всех уровнях должна быть содержательной".
Также Путин отметил, что сегодня на реализации национальных проектов "мы можем сконцентрировать колоссальные финансовые ресурсы", которые заработаны миллионами наших граждан.
"Ключевая задача – сбережение народа, а значит, поддержка семей. Будем делать все для укрепления семейных ценностей", – добавил президент.
Комментарии
бла бла бла...
20 лет времени на раскачку не было, и теперь нет
вообще не важно, что он говорит. важно, что они все потом делают.
говорить не значит делать, не верят ему и делать ни чего не будут, только разговоры
он и про пенсионную реформу говорил, что пока он у руля пенсионку трогать не будет. нет веры царю!
А для какой нации эти нацпроекты?
"Не ждать пришествия коммунизма"... Значит справедливости на земле не будет...
как же достал этот гарант!