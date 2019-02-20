Соцсеть "ВКонтакте" организовала распространение товаров маркетплейсов AliExpress и Tmall, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AliExpress.

Идею распространения товаров через социальную сеть и их оплаты через работающие на ней сервисы стали реализовывать после слияния владельцев ресурсов: Alibaba и Mail.Ru Group.

В пресс-релизе AliExpress уточняется, что в течение нескольких месяцев пользователям соцсети "ВКонтакте" уже будет доступен весь ассортимент товаров. Их можно будет оплатить в том числе и с помощью VKPay.

Предполагается, что ссылки на товары в соцсети будут преобразовываться в удобную карточку с предпросмотром цены и характеристик. Заинтересовавшись, человек сможет перейти по ссылке и приобрести предмет.