Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло на оживленном перекрестке в Барнауле днем в среду, 20 февраля.

Об аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Попова сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Трамваи в сторону улицы Власихинской стоят. Образовалась пробка, движение затруднено", – отмечает автор заметки. О пострадавших не сообщается.