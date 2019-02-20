Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло на оживленном перекрестке в Барнауле днем в среду, 20 февраля.
Об аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Попова сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Трамваи в сторону улицы Власихинской стоят. Образовалась пробка, движение затруднено", – отмечает автор заметки. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
-1 час жизни каждого кто возвращается с работы домой по этому маршруту
Бараны!
конченные...
И количество баранов растет с каждым днем.