Фото: "Барнаульский автобус"
Алтайский край может в ближайшее время претендовать на значительные субсидии из федерального бюджета на обновление общественного транспорта. О такой возможности высказался председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в ходе своего визита в Барнаул.
Эксперт отметил, что как общественник будет добиваться запуска специальной программы Минпромторгом на обновление транспорта. Этот вопрос будет затронут на расширенном заседании Госсовета, который пройдет в ближайшее время.
Особое внимание Илья Зотов призвал уделить муниципалитетам Алтайского края, где автобусы уже давно отслужили свой срок.
"Транспорт изношен максимально. Через несколько лет его может и вообще не стать. Нужны субсидии с федерального уровня", – сказал эксперт.
Илья Зотов напомнил, что депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова написала письмо на имя премьер-министра страны Дмитрия Медведева с призывом разработать государственную программу обновления общественного транспорта. Ответ от главы кабмина должен прийти уже в ближайшее время.
По мнению депутата, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния.
По данным Минтранса, износ основных фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 60%. При этом сверх нормативного срока эксплуатируется 75% трамвайных вагонов, а также 55% троллейбусов.
Наталья Кувшинова отметила, что в 2014 году правительством России были приняты меры по решению проблемы обновления подвижного состава общественного транспорта в Крыму, и предложила распространить эту инициативу на другие регионы страны.
Отметим, что проблема износа транспорта актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%, троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние 5 лет в Барнауле не был куплен ни один электротранспорт. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку транспорта.
Комментарии
Вчера на "Ласточке" в Н-ск носился! Ай да Зотов-ай да маладец! Но правда "Ласточкой" я называю свою Оку.
Фейковая новость, такая же хрень , что и с ласточкой из Барнаула до Н-ска