19 февраля 2019 года в Барнаульском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3, прошла встреча с воспитанниками и выпускниками этого и других учреждений помощи детям. Встречу организовал заместитель директора Ассоциации кластеров и технопарков России, финалист конкурса "Лидеры России" Леонид Данилов. Инициативу поддержали руководители Министерства образования и науки Алтайского края и представители предприятий Барнаульского промышленного химического кластера.

Мероприятие в Барнауле стало первым в серии подобных встреч, которые будут проведены в разных регионах страны в течение 2019 года в рамках федерального социального проекта "Билет в будущую профессию". Проект направлен на поддержку подростков старшего школьного возраста и студентов, находящихся в непростых жизненных условиях (сироты, дети и подростки без попечения родителей, из неблагополучных или малообеспеченных семей). Участие в проекте позволит им ознакомиться с деятельностью успешных региональных предприятий – лидеров российского и мирового рынка, выполнить практические задания и пройти стажировку на этих предприятиях под руководством опытных наставников.

В ходе встречи Леонид Данилов провел ребятам мастер-класс на тему выбора жизненного пути и профессии и рассказал о дальнейших возможностях участия в проекте.

"Дети и подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, имеют меньше возможностей по выбору своего жизненного пути. Им труднее остальных поверить в себя, найти применение своим способностям или получить совет от опытного человека. Хотя именно те дети, которые прошли через жизненные трудности в раннем возрасте, имеют огромный потенциал развития. Проект направлен на решение этой проблемы. Мы хотим мотивировать ребят на позитивные изменения в их жизни и организовать прямое их общение с лучшими компаниями их региона. Ассоциация кластеров и технопарков России, которую я представляю, имеет большие возможности для организации таких мероприятий по всей стране", – отметил Леонид Данилов.

Во встрече приняли участие заместитель директора Фонда развития промышленности Юрий Шамков и представитель Барнаульского промышленного химического кластера, генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков. Они обозначили актуальность проекта для промышленных предприятий, которые заинтересованы в привлечении молодых и активных людей для формирования кадрового резерва.

"Выбор профессии во многом определяет жизненный путь молодого человека. И одним из важнейших составляющих успеха является высокий профессионализм в деле, которому ты решил посвятить свою жизнь, – подчеркнул заместитель директора Фонда развития промышленности Юрий Шамков. – Очень важно сформулировать цель, к которой ты стремишься и последовательно, шаг за шагом, добиваться ее воплощения. Упорство, помноженное на каждодневный труд, обязательно приведут к результату".

Генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков отметил, что достигнута договоренность с руководством предприятий, входящих в Барнаульский промышленный химический кластер. Принято решение об организации мероприятий, направленных на поддержку воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в ситуации выбора будущей профессии. "Барнаульский завод АТИ станет первым предприятием кластера, где мы готовы помочь таким детям в знакомстве с производством и организации встреч, направленных на повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде. Важно запустить адаптационные механизмы для ребят, делающих первые шаги во взрослой жизни. Кто-то уже решил, с какой профессией связать свое будущее, кто-то находится в состоянии выбора. Мы готовы для ребят не только организовать экскурсии на предприятие, но и закрепить за ребенком или за группой детей специалиста, который мог бы выступить в роли профессионального эксперта, наставника", – заявил Артем Шамков на встрече с воспитанниками.

Информацию о федеральном социальном проекте "Билет в будущую профессию" решено представить на заседании Союза промышленников Алтайского края 20 февраля, чтобы расширить список предприятий-участников.

Специалисты министерства образования и науки Алтайского края дали высокую оценку этому проекту и выразили готовность работать со всеми предприятиями, желающими присоединиться к программе социальной адаптации и профессиональной ориентации воспитанников детских учреждений.

"Мы собрали ребят, у которых сейчас психологически сложный период, после 9 класса они будут определяться с выбором жизненного пути. Сегодня наши гости дали представление о том, насколько широк спектр профессий, в котором ребята будут востребованы. Важно, что сегодня мы увидели готовность не к разовой акции, а к системной, долговременной работе. Если мы сможем посетить различные предприятия Барнаула, если с ребятами будет проведена серьезная профориентационная работа и они поймут, что делают осознанный выбор – это будет очень здорово", – заявила Наталья Попова, директор Барнаульского центра помощи детям № 3, где сегодня прошла первая встреча в рамках федерального социального проекта "Билет в будущую профессию".

Уже в ближайшее время воспитанники детских центров, стоящие перед профессиональным выбором, смогут посетить предприятия Барнаульского промышленного химического кластера и другие предприятия Алтайского края и пройти стажировку под руководством опытных наставников.