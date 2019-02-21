21 февраля отмечается День родного языка. Для большинства россиян родным является русский язык, но в последнее время в нем появилось очень много заимствований. Еще одна тенденция, на которую обращают внимание исследователи, – это замена слов смайлами и короткими нелитературными формами типа "ок", "хор", "спс". Завкафедрой филологии АлтГУ Татьяна Чернышова рассказала Amic.ru о том, как меняется современный русский язык и стоит ли с этим бороться.

Корр.: В русском языке достаточно заимствований, а в последнее время их появляется все больше. Становятся популярными такие слова, как лайфхак, хайп, френдить, чекиниться. Как вы относитесь к этому явлению?

Татьяна Чернышева: Я считаю, что язык всегда обогащается, когда принимает в свой состав какие-то новые слова, выражения, обороты. В истории было немало периодов, когда вхождение в русский язык новых слов было массовым. Например, в петровские времена русский язык обогатился специальной терминологией, связанной с мореходством и кораблестроением, такие существительные, как аврал, кабель, флот, адмирал, кубрик, верфь, гаубица, гауптвахта, были заимствованы из голландского, немецкого, английского языков. То же самое произошло в конце XX – начале XXI веков, когда активно развивались реклама и интернет. Появлялись новые предметы и технологии, а вслед за ними в обиход вошли новые слова: компьютеры, сканеры, принтеры и так далее. Новый прибор, например, микроволновую печь, в быту проще и удобнее было назвать микроволновкой, чем печью, "быстрое нагревание в которой обеспечивается за счет микроволн сверхвысоких частот". Ряд заимствований из английского языка вошел в русский язык из таких тематических областей, как рыночная экономика (менеджмент, консалтинг), политика (имидж, спикер), массовая культура, развлечения (андеграунд, шоумен), техника (интернет, мультимедиа) и др.

Роль социальных факторов в развитии современного языка хорошо описана. Политическая свобода в обществе, переход к рыночной экономике, свобода слова, техническое перевооружение быта – все это приводит к обновлению и обогащению языка. Не все слова попадают в активный запас, многие из них используются в узком кругу специалистов. Если термины начинают активно тиражироваться СМИ, процесс их распространения идет быстрее, но при этом он быстрее и заканчивается. То, что в языке не востребовано, то, что не удовлетворяет потребности общения, получения информации, – забывается. То, что нравится, близко природе русского языка, – остается, обрастает суффиксами, приставками, включается в активный запас. Таких слов остается в языке порядка одной десятой части от всех заимствований.

Корр.: То есть сказать, что русский язык кардинально изменился, нельзя?

Т.Ч.: В целом, язык меняется очень медленно. Если рассматривать период с конца девяностых и по настоящее время, мы не обнаружим кардинальных изменений. Изменения произошли в речи, и они вполне оправданны, они связаны с изменением социальной и политической ситуации. Если рассматривать трансформацию языка на протяжении нескольких веков, изменения более заметны. Язык XVIII-XIX веков характеризуется развернутыми формами, описательными конструкциями, богатыми стилистическими фигурами. Тогда это было уместно, потому что у людей было много времени для того, чтобы почитать, посмотреть, подумать. Сейчас другой темп жизни, совсем другие тексты. Они должны быть краткими, понятными, передавать суть, быстро информировать.

Корр: Русскому языку не грозит гибель?

Т.Ч.: Пока жив народ, для которого русский язык является родным, мы не потеряем свой язык, потому что сам по себе язык не функционирует. Язык "живет" в словарях, а мы используем его в речи, причем в самых разных сферах. Есть единый литературный язык, но внутри него есть множество стилевых разновидностей, которыми мы пользуемся в разных ситуациях общения. Русский язык нельзя сводить к чему-то однородному, он очень разнородный, очень богатый. Особенность нашего языка в том, что, благодаря разнообразию словообразовательных средств и моделей, он активно воспроизводится, поэтому о его гибели речь не идет.

Корр.: В последнее время активно обсуждают язык социальных сетей и мессенджеров. В переписке появляется много смайлов, коротких форм "ок", "спс", "хор" и т.д. Нормально ли это?

Т.Ч.: Я разделяю точку зрения тех ученых-лингвистов, которые говорят о том, что язык приспосабливается к новым условиям, к новым коммуникативным пространствам. Прежде всего, к таким, как интернет. Произошло бурное развитие электронных СМИ, по ширине охвата они превзошли письменно-книжную и газетно-публицистическую речь. У электронных СМИ много адресатов, информация в них распространяется оперативно и, безусловно, влияет на массовое сознание. Исследователи по-разному характеризуют эти процессы. Некоторые считают, что социальные сети способствуют упадку престижа грамотного письма: глаз человека просто привыкает к неправильности.

Есть и другая, более объективная точка зрения, мне она ближе. Интернет совершил настоящую революцию, предоставив возможность каждому письменно высказывать свою точку зрения. Иметь такую письменную практику неплохо, ведь люди в соцсетях пишут целые сочинения, причем они аргументируют ход собственных мыслей, а следовательно, развивают письменный язык.

Если говорить об аббревиатурах, сокращенных словах, они, действительно, зарождаются в интернете. Их можно назвать репликами-реакциями. Фразовые аббревиатуры используют, в основном, тогда, когда нас о чем-то спрашивают и нам нужно быстренько что-то ответить. Чтобы выразить эмоции, сейчас можно использовать смайлы, комбинацию знаков препинания. Оказалось, что возможности пунктуации у нас очень богаты.

Эксперты считают, что аналогов подобному явлению практически не было. Исключение – знаменитая аббревиатура Льва Толстого, которой он любил заканчивать письма, – ЕБЖ, что значит "если буду жив".

Корр.: Мода на определенные слова и выражения быстро проходит?

Т.Ч.: Главное свойство интернет-языка в том, что он быстро меняется. Когда я спрашиваю современных студентов о том, знают ли они, что такое "олбанский язык" или "язык падонкофф" (метафорический аллегорический язык выражения мыслей в неудобочитаемой форме, основной его концепцией является альтернативное правописание – прим. ред.), меня не понимают. Интернет-язык быстро меняется, потому что он по сути своей является устным, а по форме – письменным, то есть во многом строится по модели устной речи. Например, когда мы приходим к доктору и рассказываем, что у нас болит, мы стараемся подобрать особые слова, чтобы он мог нас понять. Мы не расписываем симптомы художественным языком, не говорим на медицинском языке, потому что мы не врачи. Мы выбираем промежуточный вариант языка, чтобы и врачу было понятно, и нам было несложно рассказать. В интернете, на мой взгляд, происходит то же самое. Мы "говорим" там на языке, который сформировали сами для этой сферы. В интернете все меняется быстрее, чем в речи. Изменения происходят постоянно. Исследователи отмечают, что и язык интернета неоднороден. То, о чем мы говорили, характерно для блогосферы, социальных сетей, форумов, чатов. Но в интернете есть и совершенно другой язык. Если мы откроем сайты органов власти или официальные сайты СМИ, там мы увидим обычный литературный язык. Экспрессивные слова можно встретить разве что в комментариях, но это уже особый жанр. Люди выплескивают свои эмоции.

Корр.: Русские часто выражают эмоции с помощью мата. О чем это говорит?

Т.Ч.: Ненормативная лексика – это часть экспрессивного русского просторечия, которое возникло для выражения эмоций. Ненормативная лексика универсальна: одним и тем же словом можно выразить противоположные эмоции. Когда мы говорим о правомерности использования ненормативной лексики в повседневном общении, мы рассуждаем не о языке, а об общей культуре человека, в том числе о культуре его речи – знании, когда можно говорить определенные слова, кому их можно сказать, с какой интонацией, а когда лучше воздержаться от их употребления…

Во всех этих трансформациях я не вижу опасности для языка. Сошлюсь на мнение Сергея Ивановича Ожегова, автора известного толкового словаря. Он сказал: "Заботиться о правильности языка – это не значит накладывать цепи на его развитие, охранять старое. Наоборот, забота о состоянии языка означает поддержку всего того нового, что отражает дух языка, что обогащает язык, является закономерным, проистекающим из правил языка".

Сергей Иванович подчеркивает, что эта забота непростая, что легче всего что-то запретить. Но готовы ли мы расстаться с такими словами, как фонарь, скамья, тетрадь, магнит, герой, терем, ангел, икона, история, педагогика, комедия, драма, мелодия, симфония и другими? А ведь это все греческие заимствования – войдя когда-то в русский язык, они заняли достойное место в многонациональной семье слов "великого, богатого и могучего" русского языка!