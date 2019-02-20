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Путин в послании Федеральному Собранию упомянул открытие нацпарка на Алтае

, ИА "Амител"
Первый национальный парк в нашем регионе появится уже в этом году
Речь идет о парке 'Тогул' площадью 160 тысяч гектаров / Фото: пресс-служба Кремля

Речь идет о парке "Тогул" площадью 160 тысяч гектаров / Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, упомянул Алтайский край, как субъект Федерации, где уже в этом году появится национальный парк.

О создании нацпарка на Алтае глава государства высказался, говоря об экологии страны.

Президент подчеркнул, что последующим поколениям необходимо передать "экологически благополучную страну".

Напомним, что первый национальный парк на территории Алтайского края получит название "Тогул". Его площадь составит 160 тысяч гектаров.

Главной задачей парка является сохранение типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Эксперты считают, что зона нуждается в дополнительной защите от воздействия человека.

Планируется, что "Тогул" займет часть территории Заринского, Ельцовского и Тогульского районов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.02.2019 17:06
- гость -

А для какой национальности парк?

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