Крыша отдельно стоящей школьной столовой в городском округе Можайский обрушилась на площади 146 квадратных метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федора Польшина.
В этот момент 226 школьников находились на уроках, поэтому никто не пострадал, заверили в ведомстве.
Сейчас занятия в сельской школе Тропарево отменили. На месте происшествия дежурят спасатели.
Организацию питания во время образовательного процесса обсудят на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Комментарии
советские строители виноваты
Видимо директор школы при ремонте крыши ротребовал себе слишком большой откат.