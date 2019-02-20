Крыша отдельно стоящей школьной столовой в городском округе Можайский обрушилась на площади 146 квадратных метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федора Польшина.

В этот момент 226 школьников находились на уроках, поэтому никто не пострадал, заверили в ведомстве.

Сейчас занятия в сельской школе Тропарево отменили. На месте происшествия дежурят спасатели.

Организацию питания во время образовательного процесса обсудят на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.