Подозреваемый был задержан полицией / Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Барнауле задержала мужчину, подозреваемого в краже из магазина бутылки виски стоимостью около 16 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в один из магазинов зашел мужчина.

"После недолгого пребывания в торговой точке посетитель вышел и направился к транспортному средству. С собой гражданин взял бутылку дорогостоящего виски. Ее цена около 16 тысяч рублей. Когда подозреваемый уже сел в автомобиль, из торговой точки выбежала сотрудница. Она попыталась остановить транспортное средство буквально на ходу. Однако сделать этого не удалось. Девушка обратилась в правоохранительные органы", – добавляют в ведомстве.

Вскоре правоохранители обнаружили машину брошенной неподалеку от места преступления. Затем был задержан и подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".